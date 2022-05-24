Diva lakaplı Bülent Ersoy'un, Babası Fikret Erkoç'un cenaze törenindeki sözleri sosyal medyada viral oldu! | Video

Diva lakaplı Bülent Ersoy'un geçtiğimiz sene kaybettiği babası Fikret Erkoç'un cenaze töreninde mezar kazılırken sarf ettiği sözler magazin gündemine damga vurdu. Sosyal medyada viral olan videoda mezar yerine bakarak, "Çok dar değil mi? Sığmam ki, e ben ne olacağım?" şeklinde bir soru yöneltiyor. Ersoy'un yanında duran kişi ise bu soruya, "Sana daha büyük yapacağız" şeklinde inanılmaz bir cevap veriyor. İşte Bülent Ersoy'un gündem olan o görüntüleri…