Diyarbakır Bağlar'da bir kişi enkaz altından böyle çıkartıldı | Video
Diyarbakır Bağlar'da bir kişi enkaz altından böyle çıkartıldı.
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