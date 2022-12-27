Video Yaşam Diyarbakır merkezli 2 ilde 'Saklambaç Operasyonu': 10 tutuklama | Video
Diyarbakır merkezli 2 ilde 'Saklambaç Operasyonu': 10 tutuklama | Video

Diyarbakır merkezli 2 ilde 'Saklambaç Operasyonu': 10 tutuklama | Video

27.12.2022 | 09:01

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Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen "Saklambaç Operasyonu" çerçevesinde, internette "arkadaşlık sitesi" kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ile, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternette sahte arkadaşlık siteleri kuranların deşifre edilmesi ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla ilgili şikayetler üzerine 2 aylık teknik takibin sonucunda Diyarbakır ve İstanbul'daki bazı adreslere operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirilmişti.

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