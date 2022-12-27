Diyarbakır merkezli 2 ilde 'Saklambaç Operasyonu': 10 tutuklama | Video

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Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen "Saklambaç Operasyonu" çerçevesinde, internette "arkadaşlık sitesi" kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İnternette sahte arkadaşlık siteleri kuranların deşifre edilmesi ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla ilgili şikayetler üzerine 2 aylık teknik takibin sonucunda Diyarbakır ve İstanbul'daki bazı adreslere operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirilmişti.