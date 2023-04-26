Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: Gözaltı sayısı 128’e yükseldi | Video
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 128’e yükseldi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın yeni alan yapılanması, alan ve hamle yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şimdiye kadar 128 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana 60'a yakın gerçekleştirilen sokak eylemlerinin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, avukatlar, bazı dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:53
Depremzede genç kıza babasından duygulandıran doğum günü sürprizi | Video 26.04.2023 | 09:58
02:16
07:15
Rauf Bey Gemisi depremzedeler için okul ve yurda dönüştürüldü | Video 26.04.2023 | 09:21
00:24
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 26.04.2023 | 09:31
00:59
İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü | Video 26.04.2023 | 09:14
01:32
Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de böyle görüntülendi | Video 26.04.2023 | 09:13
00:43
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 26.04.2023 | 09:11
00:37
Kartal'da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video 26.04.2023 | 09:11
01:23
00:39
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oldu | Video 26.04.2023 | 08:48
00:39
Kartal’da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı | Video 26.04.2023 | 08:47
00:43
Düğünde iki grup arası bıçaklı kavga: 10 yaralı | Video 26.04.2023 | 00:33
01:30
İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video 25.04.2023 | 20:01
01:19
Malatya'da 5 katlı bina çöktü | Video 25.04.2023 | 19:23
04:39
Şişli'de 4 katlı binada 2 ay arayla yangın çıktı | Video 25.04.2023 | 15:59
03:00
03:41
Kadının rahmi alınmadan 5 kilo ağırlığındaki 13 adet miyom çıkarıldı | Video 25.04.2023 | 15:58
00:57
Fatih'te yol verme kavgasında dehşet saçan sürücü yakalandı | Video 25.04.2023 | 15:43
01:45
01:57
Kocaeli Şehir Hastanesi tam not aldı! 5 yıldızlı otel gibi | Video 25.04.2023 | 15:26