Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı | Video
DİYARBAKIR merkezli 21 ilde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, örgütün propagandasını yapan ve sokak eylemleri gerçekleştirenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 29?u tutuklandı. 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 29'u tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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