Video Yaşam Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video

Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video

Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video
11.01.2021 | 11:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk ediliyor... CANLI YAYIN | Video 01:06
SON DAKİKA! Gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk ediliyor... CANLI YAYIN | Video 11.01.2021 | 12:33
Müge Anlı'da son dakika! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde Müge Anlı'dan flaş Ümit Can Uygun açıklaması | Video 01:19
Müge Anlı'da son dakika! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde Müge Anlı'dan flaş Ümit Can Uygun açıklaması | Video 11.01.2021 | 12:20
Samsun'da trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru | Video 00:37
Samsun'da trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru | Video 11.01.2021 | 12:15
Turistim dedi, terörist çıktı | Video 00:12
Turistim dedi, terörist çıktı | Video 11.01.2021 | 12:13
Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 01:35
Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 11.01.2021 | 12:07
Hafta sonu etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı | Video 01:48
Hafta sonu etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı | Video 11.01.2021 | 11:50
Köpeklerin drone ile imtihanı | Video 01:12
Köpeklerin drone ile imtihanı | Video 11.01.2021 | 11:46
Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video 01:44
Diyarbakır merkezli hacker operasyonu kamerada | Video 11.01.2021 | 11:28
Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video 03:41
Ekmek kasasıyla vurgun yapmışlardı. Polis tek tek yakaladı | Video 11.01.2021 | 11:15
İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada | Video 08:29
İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi kamerada | Video 11.01.2021 | 11:20
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu | Video 00:52
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu | Video 11.01.2021 | 10:59
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı | Video 01:02
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı | Video 11.01.2021 | 10:59
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ilk toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaklar kalkacak mı? | Video 01:33
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ilk toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaklar kalkacak mı? | Video 11.01.2021 | 10:59
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü | Video 03:35
Kız arkadaşını tekmeleyerek bayıltana kadar böyle dövdü | Video 11.01.2021 | 10:30
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! 'Dualarınızı eksik etmeyin' | Video 00:13
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! 'Dualarınızı eksik etmeyin' | Video 11.01.2021 | 09:53
İşte Çin'de Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşılarını taşıyacak kamyonlar | Video 01:06
İşte Çin'de Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşılarını taşıyacak kamyonlar | Video 11.01.2021 | 10:34
Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Vahşi kadın cinayetinde şok gözaltılar | Video 10:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 11 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Vahşi kadın cinayetinde şok gözaltılar | Video 11.01.2021 | 10:20
Köye inen kurt sürüsü 2 köpeği böyle telef etti | Video 01:44
Köye inen kurt sürüsü 2 köpeği böyle telef etti | Video 11.01.2021 | 09:50
İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada | Video 02:48
İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada | Video 11.01.2021 | 09:59
Çorum'da kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü görüntüler | Video 07:59
Çorum'da kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü görüntüler | Video 11.01.2021 | 09:45

Diyarbakır’da pandemiyi fırsat bilerek sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla vatandaşları dolandıran 13 kişilik ‘hacker’ çetesi çökertildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan ihbarlar üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından internet üzerinden işlenen suçlara yönelik polis ekipleri çalışmalar yaptı. Polis, Diyarbakır merkezli suç örgütünün; sosyal medya üzerinden 'evde kına paketleme, kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verdiklerini tespit etti.

Örgüt içerişinde 'hacker' olarak tabir edilen şahıslar tarafından açılan binlerce sahte sosyal medya hesapları ile sahte iş ilanlarının altına güven verici yorumlar yaptıkları, vatandaşlardan başvuru ücreti ve teminat bedeli adı altında talep ettikleri ücretleri örgüte ait hesaplara EFT ve sahte kimliklerle açılan GSM hatlarına cebe havale yöntemleri ile gerçekleştirdikleri belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 3 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucu, Diyarbakır merkezli olmak üzere Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Polis, 15 farklı adrese yaptığı baskında, 13 kişi gözaltına alındı.

1 MİLYON TL'YE EL KONULDU

Polis tarafından yapılan aramalar sonucu ise, yaklaşık 55 bin ABD doları, 12 bin Türk Lirası, 570 bin TL değerinde 1.300 gram altın olmak üzere toplam değeri 1 milyon TL'ye yaklaşan malvarlığına el konuldu. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve bu silaha seri atış imkânı sağlayan aparat, çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA