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Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı | Video

Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı | Video

24.04.2025 | 09:13

Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 29’u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli 3 ilde ve Ergani ilçesinde toplamda 50 adreste eş zamanlı olarak yapılan narkotik operasyonunda 47 şüpheli yakalandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve uyuşturucu-uyarıcı madde ticaretini meslek haline getirmiş olup geçimini bundan sağlayan suç grupları ile uyuşturucu kullanarak başta kendi sağlığını, kendi aile hayatını olumsuz etkileyen, çevreyi kirleten ve etrafına rahatsızlık/zarar veren içici şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında; muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu/uyarıcı madde, 4 adet hassas terazi, 6 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmişti.

Diyarbakır'da da özellikle deprem sebebiyle başlayan kentsel dönüşüm hızla devam ederken, bu süreci kendi menfaati için kullanan suç grupları; uyuşturucu satışını daha rahat yapabilmek ve yakalanma riskinin daha düşük olduğunu düşünmeleri sebebiyle, kullanımda olmayan, yıkım kararı beklenen binaları mesken edinerek satışları burada yapmayı başladılar. Polis ekipleri, buna müsaade etmeyerek çalışma yürüttü.

EVLERDE İKRAM MODELİ
Polisin dikkati, uyuşturucunun vatandaşların zehirlemesine engel oldu. Torbacıların oluşturduğu yeni sistem akıllara durgunluk getirdi. Sürekli ev buluşmaları yapmaya başlayan şüpheliler, "bana gel", "bende var", "burada halleder öyle gidersin", "ne parası", "ikram", "sen misafirsin" gibi söylemlerle şifreleme yaptı.

4 günlük gözaltı süresi sonunda adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 4'ü savcılıktan serbest bırakıldı. 14'üne adli kontrol hükümleri uygulanırken,, 29 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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