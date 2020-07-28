Diyarbakır oğlunu kurtaran baba, kendisi boğularak öldü | Video
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ali Karakoç (40), boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, sudan çıkmayı başaramayınca boğuldu.
Olay, dün öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karakoç, suya atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, kanaldan çıkmayı başaramadı. Ali Karakoç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı haber alıp gelen yakınları, yaptıkları aramayla Karakoç'un cansız bedenine ulaştı.
Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.