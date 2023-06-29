Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kaza: 4 yaralı | Video
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Araçta bulunan Y.M, B.M, H.M ve B.M, yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine motorize sağlık, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.
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