Diyarbakır’da 1 aydaki kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır’da Kasım ayında kaçakçılık operasyonlarında işlem yapılan 79 şüphelinden 5’i tutuklandı, çok sayıda silah ve ürün ele geçirildi.
İşlem 79 şüphelinden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı! İşte o anlar | Video 03.12.2024 | 11:49
04:47
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 12'nci gününde devam ediliyor | Video 03.12.2024 | 11:20
00:54
02:06
Adana'da sokakta yarışan sürücülere baskın | Video 03.12.2024 | 11:16
01:49
DEAŞ'a İzmir merkezli dev operasyon: 78 gözaltı | Video 03.12.2024 | 10:48
00:40
01:17
Isparta'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü | Video 03.12.2024 | 10:05
05:44
İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 55 gözaltı | Video 03.12.2024 | 09:38
02:19
Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat böyle dövdü | Video 03.12.2024 | 09:28
02:35
00:39
00:59
02:00
07:47
Özel halk otobüsü esnafından Saraçhane’de İBB’ye protesto | Video 03.12.2024 | 08:50
00:26
Esenyurt’ta polisi vuran şahsın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.12.2024 | 08:50
01:53
Eskişehir'de yangın çıkan evde 1 kadın ve 2 kedi ölü bulundu | Video 03.12.2024 | 08:49
00:56
01:44
01:15
00:56
Denizli'de yolcu otobüsü yola çıkan TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı 03.12.2024 | 08:44