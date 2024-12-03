Video Yaşam Diyarbakır’da 1 aydaki kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır’da 1 aydaki kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı | Video

Diyarbakır’da 1 aydaki kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı | Video

03.12.2024 | 11:16

Diyarbakır’da Kasım ayında kaçakçılık operasyonlarında işlem yapılan 79 şüphelinden 5’i tutuklandı, çok sayıda silah ve ürün ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kasım ayında yapılan operasyonlarda, 14 adet tabanca, 86 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 119 adet şarjör, 4 bin 796 adet tabanca fişeği, 4 adet seri atma mandal aparatı, 58 bin 864 paket sigara, 31 bin 728 litre akaryakıt, 60 adet cep telefonu, 160 adet batarya, 58 kilo kıyılmış tütün, 27 adet elektronik sigara, 105 litre içki, 557 şişe içki, 9 bin 393 adet puro, 272 bin 840 adet makaron, 100 adet elektronik sigara pufu, 2 adet hava kompresörü, 2 adet sigara dolum makinesi, 5 adet alkol aroması, 3 bin 682 adet şarj cihazı, 18 adet kulaklık, 55 adet şarj kablosu, 10 adet kredi kartı, 2 adet pos cihazı, 1 adet senet defteri ve 72 bin 500 TL ele geçirildi.

İşlem 79 şüphelinden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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