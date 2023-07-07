Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kazada otomobilin iş yerine dalma anı, marketin iç kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
İstanbul'da 697 kaçak göçmen yakalandı | Video 07.07.2023 | 12:58
01:39
02:11
Park halindeki aracın motorundan 1.5 metre uzunluğunda yılan çıktı | Video 07.07.2023 | 13:28
01:50
1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.07.2023 | 13:28
03:56
Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video 07.07.2023 | 13:19
03:35
İstanbul Havalimanı’nda kaza: 3 yaralı | Video 07.07.2023 | 13:11
00:48
İstanbul'da metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video 07.07.2023 | 13:12
01:50
00:56
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 12 gözaltı | Video 07.07.2023 | 12:54
06:24
Beyoğlu'nda tacizi engelleyen esnafı kurşunlayanlara tahliye 07.07.2023 | 12:04
01:22
5'inci kat penceresinden düşen Azra, ağır yaralandı | Video 07.07.2023 | 11:55
01:28
Başakşehir'de yol kavgasında silahlar patladı: O anlar kamerada | Video 07.07.2023 | 12:14
01:28
Başakşehir'de yol kavgasında silahlar patladı | Video 07.07.2023 | 12:19
01:16
00:18
Zeytinburnu’nda parkta işlenen satırlı cinayet davasında karar! | Video 07.07.2023 | 11:58
01:11
Motosikletle gelip motosiklet çaldılar! O anlar kamerada | Video 07.07.2023 | 11:57
00:54
Gaziantep'te 80 kilo skunk ele geçirildi | Video 07.07.2023 | 11:57
02:29
00:55
Milli Park Operasyonu'nun şüphelileri Söke Adliyesi’ne getirildi | Video 07.07.2023 | 11:07