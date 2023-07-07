Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.07.2023 | 12:57 Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kazada otomobilin iş yerine dalma anı, marketin iç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kazaya ait yeni görüntü ortaya çıktı. Hızla kapalı iş yerine dalan araç, marketin içini gösteren güvenlik kamerasına yansıdı.Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı.