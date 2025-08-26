Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda olaya karıştıkları belirlenen 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
