Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 26.08.2025 | 15:16 Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü olayda gözaltına alınan 13 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 22 Ağustosta meydana geldi. Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evlerinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş olayda M.Ş. (46) ve M.A.Ş. (23) hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.