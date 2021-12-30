Diyarbakır'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı | Video

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DİYARBAKIR'da 2 milyon dolar karşılığında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tableti satmaya çalışan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheliler, Bağlar ilçesi Alankoz Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçlarında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tablet bulundu. Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.