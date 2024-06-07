Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı | Video
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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