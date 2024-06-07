Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı | Video 07.06.2024 | 13:34 Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Gürdoğan Mahallesi TOKİ 1 çıkışı Silvan Bulvarı'nda 63 E 2233 plakalı hafif ticari araç sürücüsü A.U.'nun ani fren yapmasıyla M.T. idaresindeki 21 ACD 513 ve M.A.A. kontrolündeki 06 NL 007 otomobiller arka arkaya çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.