Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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