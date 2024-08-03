Video Yaşam Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video

03.08.2024 | 08:32

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Elazığ karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Derya D. idaresindeki 01 DH 367, Çağrı K. kontrolündeki 63 EV 351, Bahar A. yönetimindeki 01 DCS 33 plakalı otomobiller, Mahabad Bulvarı kavşağında çarpıştı. Kazada araçlardaki sürücülerle birlikte toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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