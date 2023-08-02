Diyarbakır’da 3 bin 221 olayda 145 şüpheli tutuklandı | Video 02.08.2023 | 11:35 Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında asayiş olaylarında gözaltına alınan 2 bin 245 şüpheliden 145’i tutuklandı,186 adet silah çeşidi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince kent genelinde 1-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 221 olay meydana geldi.Bu olaylarda 2 bin 245 şüpheli yakalandı. Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan şüphelilerden 145'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 63 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Yapılan operasyonlarda bin 691 fişek, 138 tabanca, 28 kurusıkı ve 20 av tüfeği ele geçirildi.