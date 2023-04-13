Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Diyarbakır’da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında gözaltına alınan ticari araç şoförü Bilal Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Dün sabah saatlerinde Bilal Ç. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpmasıyla karayolları çalışanlarından Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi'nin hayatını kaybettiği, Şahin Güner'in ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüde, yolda çalışma yapmak için kamyonetten inen 4 çalışana hafif ticari aracın çarptığı, işçilerin çarpma etkisiyle yola savrulduğu görülüyor. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Şahin Güner'in hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, sürücü Bilal Ç.'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
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