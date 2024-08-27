Diyarbakır’da 4 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu | Video
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Cumartesi günü işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Murat Yıldız’ın cansız bedeni Dicle Nehri’nde bulundu.
İhbar üzerine yapılan arama çalışmalarında Akpınar Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında Yıldız'a ait olduğu değerlendirilen elbiseler bulundu.
Devam eden çalışmalarda Yıldız'ın cansız bedeni Korukçu Mahallesi'nde Dicle Nehri'nde bulundu. Yıldız'ın cesedi otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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