Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi | Video
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 403 kilogram kubar esrar, 423 bin 200 kök esrar bitkisi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Karahasan Mahallesi kırsalında icra edilen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonunda", 403 kilogram kubar esrar maddesi, 272 bin 200 kök kenevir bitkisi, 151 bin kök skunk bitkisi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada; ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.
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