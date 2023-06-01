Video Yaşam Diyarbakır'da 45 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı | Video
Diyarbakır'da 45 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı | Video

Diyarbakır'da 45 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı | Video

01.06.2023 | 14:54

Diyarbakır'da polisin durdurduğu takside 42 bin 700 sentetik ve 2 bin 430 ecstasy hapla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batıdaki kentlerden yasa dışı yollarla temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu hapın Diyarbakır'a sevk edileceği ve burada satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Kayapınar ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ve bir taksiye operasyon düzenledi. Takside yapılan aramada, çok sayıda kolide satışa hazır durumda 42 bin 700 sentetik ve 2 bin 430 ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan R.S. ve K.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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