Video Yaşam Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria'nın yıkımına devam ediliyor | Video
Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria'nın yıkımına devam ediliyor | Video

Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria'nın yıkımına devam ediliyor | Video

09.03.2023 | 13:21

Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi. Cumartesi günü bazı vatandaşlar izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Yıkımın kontrollü bir şekilde devam ettiği sırada yapının yarısı yıkıldı. Yıkımla birlikte çevre dumana büründü. Öte yandan, yıkımın devam ettiği yapıda 89 kişinin cansız bedeni çıkartılmıştı. 4 bloktan 2'si tamamen yıkıldı. Geri kalan ikisinden birinde yıkım çalışmaları devam ediyor.

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