Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria'nın yıkımına devam ediliyor | Video
Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
01:03
Görüntüler Trabzon'dan: Kafes yırtıldı, sahil somonla doldu | Video 09.03.2023 | 13:01
00:43
Üzerine araç sürdükleri şahsı önce bıçaklayıp sonra darp ettiler | Video 09.03.2023 | 12:39
03:26
Çekçek arabasıyla aydınlatma spotu hırsızlığı kamerada | Video 09.03.2023 | 12:39
01:59
Kuyumcu hırsızları tam 5 kilo altın ve 300 bin lira çaldılar | Video 09.03.2023 | 12:39
00:31
Minibüste çaldığı cüzdanın boş olduğunu öne sürdü | Video 09.03.2023 | 12:32
07:21
04:49
Ölüme atladı, görevliler ve yolcular böyle kurtardı | Video 09.03.2023 | 12:09
02:39
00:58
02:09
02:19
00:24
Evinde 2 kilo esrarla yakalandı | Video 09.03.2023 | 11:25
05:08
Beşiktaş'ta İETT otobüsü, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarptı | Video 09.03.2023 | 11:04
04:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 09.03.2023 | 11:21
04:05
00:42
01:22
01:39
Son Dakika: Şırnak'ta operasyon! 540 personel katılıyor | Video 09.03.2023 | 10:46
06:08
Deprem korkusu altını 'yastık altından' çıkardı | Video 09.03.2023 | 10:22