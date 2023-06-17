Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü kavganın nedeni arazi anlaşmazlığı 70 yıldır sürüyormuş! | Video
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında yaralı olarak kurtulan Ahmet Alyamaç (63), iki aile arasındaki husumetin 70 yıldır devam ettiği söyledi. Alyamaç, Ateş salınan arazi ile tartışmalara konu olan arazi değil. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Her yere bu meselenin böyle olacağını söylemiştik. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazımö dedi.
Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve Ahmet Alyamaç da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi.
'70-80 YIL SÜRMESİ GEREKMİYOR'
Olaydan yaralı olarak kurtulan 2 kişiden hastanede tedavisi süren Ahmet Alyamaç, yaşanan olayda oğlu Yunus, kardeşleri Selim ve Emin ile yeğeni Ömer Alyamaç'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. DHA'ya konuşan Almayaç, Taş ailesiyle aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğunu ifade ederek, Orası 213 nolu parsel, 379 dönüm arazi. Mahkemesi yaklaşık 70 yıldır devam ediyor. Ateş salınan arazi tartışmalara konu olan arazi değil. Kendi arazimiz olan yer. Kendi kullandığımız yer ateşe verildi. 200 dönümlük yer değil. O bilgi yanlış. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Bu arazilerin davasının 70-80 yıl sürmesi gerekmiyor. İnsanları bu şekil mağdur etmelerine gerek yok. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım. Bu tür husumetler daha da çoğalacaktırö diye konuştu.
'HER YERE BU MESELENİN BÖYLE OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİK'
Olay yerine ateşi söndüremeye gittiğini dile getiren Alyamaç, "Bir traktörümüze kurşun değdi. Tekerlek patladı. Ona baktık, traktördeyken silah sesi gelmedi. Aşağı inince de silah sesleri gelince diğer traktörle aşağı kaçtık. Bana ve yeğenime kurşun değdi. Diğer yeğenim de yerde kaldı. Jandarma geldi. Jandarmaya ateş edildi. Jandarma peşlerine düştü, yakalayamadı. Jandarma vefat eden Ömer Alyamaç'ı hastaneye götürdü. Ambulans da beni aldı. Buna sebep olanlara Allah bırakmasın. Her yere bu meselenin böyle olacağını söylemiştik. Hiçbir önlem, tedbir alınmadı. Kaymakamlıkta dosyalarımız, dilekçelerimiz var. Savcı Beyin yanında jandarmaya gönderildiği var. Hepsi resmi yolla yapılmış ve kayıt altına alınmış işlemlerdir" ifadelerini kullandı.
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