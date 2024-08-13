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Diyarbakır'da 'Abluka' operasyonu: 2 milyon TL değerindeki altınlar sahibine teslim edildi

Diyarbakır'da 'Abluka' operasyonu: 2 milyon TL değerindeki altınlar sahibine teslim edildi

13.08.2024 | 08:40

Diyarbakır'da 24 hırsızlık şüphelisi “Abluka” operasyonu ile yakalandı. Çalınan 2 milyon lira değerindeki altınlar ise sahibine teslim edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yaralama, tehdit ve kurşunlama olaylarına karışanları yakalamak için çalışma yürüttü.
Çalışmada, zanlıların evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Ekipler, ablukaya aldığı adreslere düzenlediği operasyon ile 24 şüpheliden bazılarını yatakta ve perde arkasında saklanırlarken yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.


Polis, bir iş yerinin önünde arabanın içinden çalınan 2 milyon değerindeki altınları ise sahibine teslim etti.


Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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