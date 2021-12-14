Diyarbakır'da Adliye çıkışı silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı | Video

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Diyarbakır'da, aralarındaki husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba iki ailenin duruşma çıkışı silahlı ve sopalı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki adliye karşısında meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba Güler ve Polat aileleri, adliye çıkışı buluştukları çay evinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nedim ve Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Altan Güler'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
Kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.