Diyarbakır'da akaryakıt istasyonundan para çalan hırsız yakalandı | Video

Diyarbakır’da akaryakıt istasyonundan para çalan D.Ç., güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Gömmetaş Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan, 5 bin 500 TL nakit paranın çalındığı ihbarı alınması üzerine olaya müdahale edildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen beyaz renkli şüpheli bir araç tespit edilmiş, hırsızlık olayını D.Ç.'nin gerçekleştirdiği anlaşıldı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, "Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" suçları başta olmak üzere toplam, 28 ayrı suç dosyası kapsamında 14 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2017 yılından itibaren aranma kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli D.Ç. Bağlar ilçe merkezinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.