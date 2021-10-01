Video Yaşam Diyarbakır’da asansörde tartışma olayı ile ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı | Video
Diyarbakır’da asansörde tartışma olayı ile ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı | Video

Diyarbakır’da asansörde tartışma olayı ile ilgili baba ve 2 oğlu tutuklandı | Video

01.10.2021 | 14:10

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde önceki gün asansöre binme tartışmasında komşusu M.B.'yi iş yerinde tabancayla yaralayan Murat D, babası Turan D. ve kardeşi F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgilere göre, önceki gün Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi Huzurevleri semtinde M.B. ile komşusu Murat D., arasında asansöre binme meselesi yüzünden tartışma çıkmış, binada oturanlar araya girerek tarafları ayırmıştı.

Tartışmanın ardından aynı sokaktaki iş yerine giden M.B. (56), Murat D.'nin silahlı saldırısına uğradı. M.B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan boğuşma sırasında Murat D.'nin açtığı ateşte, o sırada olay yerinde bulunan H.İ.'de merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. Murat D. kaçarken, yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIMIŞTI
Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına ve tartışmanın yaşandığı yerde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Murat D.'yi düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Murat D. (23) ve babası Turan D. (54) ile kardeşi F.D. (16) gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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