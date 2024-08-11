Diyarbakır’da aynı bölge ve aynı saatte hırsızlık yapan şüphelilere ‘Radar’ operasyonu: 16 gözaltı 11.08.2024 | 09:21 Diyarbakır’da aynı bölge ve aynı saatte hırsızlık yapan şüpheliler, polisin planlı çalışması sonucu “Radar” operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden birinin 41, birinin de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aynı bölge ve aynı saatte hırsızlık olduğunu fark etmesi üzerine planlı çalışma başlattı. Balkonlara tırmanan ve kepenk kilitlerini açan, daire kapılarından girerek hırsızlık yapan şebeke, çaldıkları malzemeleri önce bir depoya ardından sattığı tespit edildi.



Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şüpheliler, polisin yaptığı eş zamanlı "Radar" operasyonu ile sabaha karşı yakalandı.



Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin 41, birinin ise 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.