Diyarbakır’da bir ayda 182 tabanca ele geçirildi | Video
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 182 adet tabanca, 28 adet kuru sıkı tabanca, 16 av tüfeği, bin 787 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 159 kişiden 142 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 142'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 66 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 182 adet tabanca, 28 kuru sıkı tabanca, 16 av tüfeği, bin 787 fişek ele geçirildi.
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