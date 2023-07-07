Diyarbakır’da bir ayda 182 tabanca ele geçirildi | Video 07.07.2023 | 13:48 Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 182 adet tabanca, 28 adet kuru sıkı tabanca, 16 av tüfeği, bin 787 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 159 kişiden 142 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin desteği ile il genelinde 01-30 Haziran tarihleri arasında geniş kapsamlı asayiş operasyonu yapıldı. Bir ayda 3 bin 258 olayın meydana geldiği Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda, 2 bin 159 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerden 142'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 66 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 182 adet tabanca, 28 kuru sıkı tabanca, 16 av tüfeği, bin 787 fişek ele geçirildi.