Video Yaşam Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu!
Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu!

Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu!

01.11.2021 | 13:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uyuşturucu hap ve kaçak mallar Nitro’nun burnuna takıldı | Video 01:17
Uyuşturucu hap ve kaçak mallar Nitro’nun burnuna takıldı | Video 01.11.2021 | 13:45
İş vaadiyle milyonluk vurgun! Sahte atama listesiyle 180 kişiyi dolandırmışlar | Video 03:41
İş vaadiyle milyonluk vurgun! Sahte atama listesiyle 180 kişiyi dolandırmışlar | Video 01.11.2021 | 13:40
Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu! 01:12
Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu! 01.11.2021 | 13:38
Hizan’ın taş evlerinden eşsiz sonbahar görüntüleri 04:52
Hizan’ın taş evlerinden eşsiz sonbahar görüntüleri 01.11.2021 | 13:23
Son dakika: Muğla’da vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! 01:59
Son dakika: Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! 01.11.2021 | 13:29
Hastanede refakatçilerin telefonlarını çalan 3 kişi yakalandı | Video 01:08
Hastanede refakatçilerin telefonlarını çalan 3 kişi yakalandı | Video 01.11.2021 | 12:47
Elazığ’da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı | Video 00:29
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı | Video 01.11.2021 | 12:47
Pendik’te şoke eden olay! Yol verme tartışmasında kafasından vurdular | Video 02:05
Pendik'te şoke eden olay! Yol verme tartışmasında kafasından vurdular | Video 01.11.2021 | 12:54
’Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı! Boyu 1.62, saç uzunluğu 1.65 | Video 05:51
'Rapunzel Pelin'in saçları boyunu aştı! Boyu 1.62, saç uzunluğu 1.65 | Video 01.11.2021 | 12:46
Sultangazi’de yaşlı kadını gasp eden zanlı kamerada | Video 06:33
Sultangazi'de yaşlı kadını gasp eden zanlı kamerada | Video 01.11.2021 | 12:46
Edirne’de yol ortasında ’sır mezar’ 04:20
Edirne'de yol ortasında 'sır mezar' 01.11.2021 | 12:10
İstanbul’da doğum günü kutlamasında korku dolu anlar! Alevler içinde kaldı 05:58
İstanbul'da doğum günü kutlamasında korku dolu anlar! Alevler içinde kaldı 01.11.2021 | 12:09
Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı 01:36
Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı 01.11.2021 | 12:05
İstanbul Pendik’te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı 00:15
İstanbul Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralandı 01.11.2021 | 12:08
Antalya’da sağanak yağış etkili oluyor 02:47
Antalya'da sağanak yağış etkili oluyor 01.11.2021 | 11:45
Adana’da kumar operasyonunda 224 bin lira ceza kesildi 01:38
Adana'da kumar operasyonunda 224 bin lira ceza kesildi 01.11.2021 | 11:51
Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı 05:51
Rapunzel Pelin’in saçları boyunu aştı 01.11.2021 | 11:43
Elazığ’da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı 00:29
Elazığ'da bıçaklı kavga anları kameralara yansıdı 01.11.2021 | 11:45
İşhanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti 04:13
İşhanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti 01.11.2021 | 11:42
Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı 01:02
Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı 01.11.2021 | 11:34

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda çok sayıda ilaç ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da polis, bir dönem veterinerlik hizmetlerinde çalıştığı anlaşılan bir kişinin Türkiye'de satışı ve kullanımı yasak olan hayvansal ilaçları yasadışı yollarla Diyarbakır'a getirip Türkçe ibareli farklı markalara ait ilaçlarmış gibi ambalajladığı ve etiketlediği tespit etti. Söz konusu şahsın iki ayrı depoda ilaçları depolayıp imal ve paketleme işlemleriyle sahte ve ruhsatsız ilaçların ticaretini yaptığı tespit edildi.

İKİ AYRI DEPO BULUNDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 2 ayrı depoda ve bir evde yapılan aramalarda, 63869 adet ilaç çözelti dolu şişe, 26890 adet boş ilaç kutusu, 15000 adet prospektüs, 13663 adet boş şişe. 2890 adet etiket, 3 273 kg kapak ve tıkaç, 20 adet dezenfektan, 1 adet etiket basma makinesi, 1 adet mikroskop, 1 adet hematoloji makinesi, 1 adet motorlu kapak makinesi, 1 adet barkod kodlama makinesi, 27 adet defter/dosya evrak ele geçirildi.

Operasyonda, eski veteriner yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA