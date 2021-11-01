Diyarbakır’da büyük ilaç operasyonu!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda çok sayıda ilaç ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da polis, bir dönem veterinerlik hizmetlerinde çalıştığı anlaşılan bir kişinin Türkiye'de satışı ve kullanımı yasak olan hayvansal ilaçları yasadışı yollarla Diyarbakır'a getirip Türkçe ibareli farklı markalara ait ilaçlarmış gibi ambalajladığı ve etiketlediği tespit etti. Söz konusu şahsın iki ayrı depoda ilaçları depolayıp imal ve paketleme işlemleriyle sahte ve ruhsatsız ilaçların ticaretini yaptığı tespit edildi.

İKİ AYRI DEPO BULUNDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 2 ayrı depoda ve bir evde yapılan aramalarda, 63869 adet ilaç çözelti dolu şişe, 26890 adet boş ilaç kutusu, 15000 adet prospektüs, 13663 adet boş şişe. 2890 adet etiket, 3 273 kg kapak ve tıkaç, 20 adet dezenfektan, 1 adet etiket basma makinesi, 1 adet mikroskop, 1 adet hematoloji makinesi, 1 adet motorlu kapak makinesi, 1 adet barkod kodlama makinesi, 27 adet defter/dosya evrak ele geçirildi.

Operasyonda, eski veteriner yakalanarak gözaltına alındı.