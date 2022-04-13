Diyarbakır'da cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı! | Video

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yapımı devam eden bir camiinin iskeleleri çöktü, enkaz altında kalan 6 işçi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Enkaz altından çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, 3 işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, belediye ve polis inceleme başlattı.

Diyarbakır Valiliği'nden cami inşaatının çökmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bağlar ilçemiz Bağcılar Mahallesi'nde yapımı devam eden Hacı Baki Çelik Cami ve Külliyesi inşaatında saat 09.45 sıralarında kalıp göçüğü meydana gelmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir." denildi.