Video Yaşam Diyarbakır’da cenaze kavgası: 5 yaralı | Video

Diyarbakır’da cenaze kavgası: 5 yaralı | Video

Diyarbakır’da cenaze kavgası: 5 yaralı | Video
22.09.2021 | 11:02

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Diyarbakır’da sağlık çalışanı Necmettin D. korona virüs nedeniyle hayatını kaybedince hastaneye giden yakınları tekme tokat birbirine girdi. Çıkan arbedede 5 kişi yaralandı.

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Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 32 yaşındaki Necmettin D., korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Yakınları cenazeyi alacakları esnada hastaneye gelen ve iddiaya göre husumetlileri olan akrabalarını görünce ortalık karıştı. Cenazeyi bırakıp kavgaya tutuşan taraflar tekme tokat bir birine girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgada 5 kişi yaralanırken, hastanenin camları kırılarak hasar aldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze ise sabah saatlerinde aileye teslim edildi.

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