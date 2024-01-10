Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video
Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Kaza bölgesinde inceleme başlatıldı.
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