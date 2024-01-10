Video Yaşam Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video

Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 yaralı | Video

10.01.2024 | 12:43

Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Diyarbakır Silvan karayolu 65. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların bölgeden hastanelere sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter ile ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza bölgesinde inceleme başlatıldı.

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