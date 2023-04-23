Diyarbakır’da çocuklar iki bayramı coşkuyla bir arada kutladı | Video
Diyarbakır’da çocuklar, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, hem de Ramazan Bayramını bir arada kutladı.
Törende konuşandan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, çocuklara seslenerek, hem Ramazan Bayramı, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir arada kutladıklarını söyledi.
Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu ifade eden Küçükali, "Bu bayramı Mustafa Kemal Atatürk sizlere armağan ederken aynı zamanda omuzlarınıza büyük bir sorumlulukta yüklüyor. Sizlere memleketin geleceğini emanet ediyor. Bu emanete sahip çıkacağınıza yürekten inanıyoruz" dedi.
"Bizler, sizlerin daha bir gelecek yaşamanız için tüm imkanları seferber ediyoruz" diyen Küçükali, "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var. 2023 hedeflerimize büyük oranda ulaştık. 2053 ve 2071 hedeflerimizi de ülkemiz ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunun için yılmadan, usanmadan çalışmalısınız" ifadelerinde bulundu.
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