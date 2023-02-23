Diyarbakır'da deprem sonrası yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor | Video

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır?ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıkan duman, çevredekileri endişelendirdi. Bölgede inceleme yapan Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, dumanın deprem kaynaklı olmadığını belirterek, "Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Numuneler aldık. Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik" dedi.