Video Yaşam Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu
22.06.2021 | 10:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı 01:16
Bursa kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı 22.06.2021 | 11:05
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Haziran 2021 Salı atv izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar 18:07
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Haziran 2021 Salı atv izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar 22.06.2021 | 10:52
Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu 00:58
Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu 22.06.2021 | 10:35
Ceylan babası! Anne şefkatiyle elleriyle besliyor 02:47
Ceylan babası! Anne şefkatiyle elleriyle besliyor 22.06.2021 | 10:35
Esenyurt Belediyesi'nde 50 Milyonluk ihale oyunu 02:52
Esenyurt Belediyesi'nde 50 Milyonluk ihale oyunu 22.06.2021 | 10:33
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Muğla'yı sarsan 5,3'lük depremin korkutan ses kaydı ortaya çıktı! 00:11
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Muğla'yı sarsan 5,3'lük depremin korkutan ses kaydı ortaya çıktı! 22.06.2021 | 10:23
Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01:45
Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 22.06.2021 | 09:53
Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada! 01:20
Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada! 22.06.2021 | 09:44
Trabzon'da başına araba lastiği geçen ineğin kurtarılma anı kamerada 01:04
Trabzon'da başına araba lastiği geçen ineğin kurtarılma anı kamerada 22.06.2021 | 09:02
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 05:00
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 22.06.2021 | 08:32
İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı 01:06
İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı 22.06.2021 | 08:32
Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza 01:51
Bursa’da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 53 bin 550 TL ceza 22.06.2021 | 08:32
Kocaeli'de evin önüne tuvaletini yapan şahıs dehşet saçtı! Silahlı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı 02:35
Kocaeli'de evin önüne tuvaletini yapan şahıs dehşet saçtı! Silahlı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı 22.06.2021 | 08:32
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı 01:03
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı 22.06.2021 | 08:32
İstanbul Küçükçekmece'de intihara kalkışan vatandaşı bekçilerin son anda kurtarma anı kamerada 00:20
İstanbul Küçükçekmece'de intihara kalkışan vatandaşı bekçilerin son anda kurtarma anı kamerada 22.06.2021 | 08:32
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı | Video 01:31
Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı | Video 22.06.2021 | 00:53
Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 00:14
Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 22.06.2021 | 00:44
'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video 02:35
'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video 21.06.2021 | 23:46
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 02:26
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 21.06.2021 | 23:23
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 08:00
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 21.06.2021 | 23:04

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terörün finans kaynağı, olan uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA