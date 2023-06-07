Diyarbakır’da Dicle Elektrik saha ekibine ölüm tehdidi! | Video
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in saha ekibi, sorumlu oldukları bölge içinde kaçak elektrik kullanan bazı şahıslar tarafından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
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