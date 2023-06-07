Diyarbakır’da Dicle Elektrik saha ekibine ölüm tehdidi! | Video 07.06.2023 | 13:24 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in saha ekibi, sorumlu oldukları bölge içinde kaçak elektrik kullanan bazı şahıslar tarafından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gerçekleşen olayda Dicle Elektrik'in enerji kayıpları ekibi, Alçak Gerilim (AG) hattına bağlanan kaçak elektrik kablosunun 100 metre uzaklıktaki ticarethaneye ve ardından da buğday tarlasına çekildiğini tespit etti. Kaçak elektrik kullananlar ise ekibi ölümle tehdit etti. Tespitin ardından Dicle Elektrik ekibi olay yerinden ayrıldı ve kaçak elektrik kullanan şahıslar tarafından karayolunda takip edilerek yolları kesildi. Araçlarında mahsur kalan 3 saha görevlisi, polisin zamanında olay yerine gelmesi üzerine kurtuldu.