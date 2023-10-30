Video Yaşam Diyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga | Video
Diyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga | Video

Diyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga | Video

30.10.2023 | 08:45

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düğün salonunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bir düğün salonunda akrabalar arasında çıkan tartışmada iki kişi bıçakla hafif yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye götürülürken polis, sinir krizi geçiren tarafları yatıştırdı.
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