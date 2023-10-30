Diyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga | Video
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düğün salonunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye götürülürken polis, sinir krizi geçiren tarafları yatıştırdı.
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