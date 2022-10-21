Video Yaşam Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video

Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video

21.10.2022 | 15:53

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Diyarbakır'da 5 aylık detaylı çalışma sonucu 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edilirken, kaçak göçmen sevkini sağlayan 17 şüpheliden 7’si dün, 11’de işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandı.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak, doğu illerinden kente sevklerini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik detaylı çalışma yürüttü.
Organizatörlerin, kara yolları üzerinde daha önceden belirlemiş oldukları noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri ve kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak batı illerine taşınmasını sağladıkları tespit edildi.
18 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ay süren detaylı çalışmalar sonucunda 170 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında organizatörlerin de bulunduğu gözaltındaki 11 şüphelinin de işlemlerini tamamlanmasıyla tutuklandığı öğrenildi.

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