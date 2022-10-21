Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video

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Diyarbakır'da 5 aylık detaylı çalışma sonucu 170 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edilirken, kaçak göçmen sevkini sağlayan 17 şüpheliden 7’si dün, 11’de işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandı.
Organizatörlerin, kara yolları üzerinde daha önceden belirlemiş oldukları noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri ve kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak batı illerine taşınmasını sağladıkları tespit edildi.
18 Ekim'de yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
5 ay süren detaylı çalışmalar sonucunda 170 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında organizatörlerin de bulunduğu gözaltındaki 11 şüphelinin de işlemlerini tamamlanmasıyla tutuklandığı öğrenildi.