Video Yaşam Diyarbakır'da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada
Diyarbakır'da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada

Diyarbakır'da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada

18.12.2021 | 12:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada 02:39
Diyarbakır'da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada 18.12.2021 | 12:45
SON DAKİKA:  Van’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 03:40
SON DAKİKA:  Van'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 18.12.2021 | 13:00
İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti 01:06
İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti 18.12.2021 | 12:48
Fransa’da yaşayan iş adamını ‘Hamileyim’ diyerek dolandıran kadın ve çetesi yakalandı 01:19
Fransa’da yaşayan iş adamını ‘Hamileyim’ diyerek dolandıran kadın ve çetesi yakalandı 18.12.2021 | 11:42
Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, tüp çalıp kayıplara karıştı 00:50
Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, tüp çalıp kayıplara karıştı 18.12.2021 | 11:42
İstanbul’da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada 00:25
İstanbul'da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada 18.12.2021 | 11:44
Katiline kapıyı böyle açmış... Kuyumcu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 03:08
Katiline kapıyı böyle açmış... Kuyumcu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 18.12.2021 | 10:24
İstanbul Sarıyer’de dehşet anları! Park yeri yüzünden böyle kurşun yağdırdı 01:18
İstanbul Sarıyer'de dehşet anları! Park yeri yüzünden böyle kurşun yağdırdı 18.12.2021 | 10:24
Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı 00:24
Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı 18.12.2021 | 11:13
Manisa’da kız öğrencilerin tekme tokat feci kavgası kamerada 00:11
Manisa'da kız öğrencilerin tekme tokat feci kavgası kamerada 18.12.2021 | 09:33
İstanbul Bağcılar’da bir binanın çatısı alev alev yandı 03:23
İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısı alev alev yandı 18.12.2021 | 09:26
Bursa Uludağ yolu çarpışan otolara döndü 01:51
Bursa Uludağ yolu çarpışan otolara döndü 18.12.2021 | 09:26
Sivas’ta şehir merkezine yılın ilk karı düştü: Üniversite öğrencileri kar sevincini halay çekerek yaşadı | Video 00:29
Sivas'ta şehir merkezine yılın ilk karı düştü: Üniversite öğrencileri kar sevincini halay çekerek yaşadı | Video 18.12.2021 | 00:51
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokerinde yanıldı! | Video 03:06
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokerinde yanıldı! | Video 18.12.2021 | 00:06
Kanser hastalarını mağdur ettiler! | Video 00:22
Kanser hastalarını mağdur ettiler! | Video 17.12.2021 | 22:36
Kuyumcuda soygun girişimi: İş yeri sahibi öldürüldü | Video 00:34
Kuyumcuda soygun girişimi: İş yeri sahibi öldürüldü | Video 17.12.2021 | 22:35
Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar | Video 00:36
Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar | Video 17.12.2021 | 21:14
Adana’da bir otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:39
Adana’da bir otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.12.2021 | 18:17
İstanbul’da akıl almaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı | Video 05:13
İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Dolar dolu çantayı saniyeler içinde keserek çaldı | Video 17.12.2021 | 18:15
İstanbul’da son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 70’i buldu | Video 02:16
İstanbul’da son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 70’i buldu | Video 17.12.2021 | 16:51

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda meydana geldi. 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA