Video Yaşam Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba "Yağmur, çamur demeden evlat nöbetini sürdüreceğiz"
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba "Yağmur, çamur demeden evlat nöbetini sürdüreceğiz"

10.01.2022 | 13:04

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Diyarbakır'da, 9 yıl önce, 14 yaşındayken kaçırılan kızı Kadriye için evlat nöbeti tutan Nazmi Turan, Yağmur, çamur demeden evlat nöbetini tutmaya devam edeceğiz dedi.

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Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 252 ailenin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, 861'inci günde de sürdü. 3 Eylül 2019'da başlayan nöbetin ardından Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.


Kızının 2013'te 14 yaşındayken kaçırıldığını söyleyen Nazmi Turan, elverişsiz hava şartlarına rağmen nöbet tutmaya devam ettiklerini belirterek, Yağmur, çamur demeden evlat nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Bugün de yağmur yağıyor. Kızım 9 yıldır kayıp, terör örgütü tarafından kaçırılmış. Hiç haber alamadım. Ölü mü sağ mı, bilmiyorum. Kızım eğer beni duyuyorsan bir telefon et, bir mesaj at. Gönlüm rahat olsun. Annen şu an hastadır, yataktadır. Bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğim. Eğer sesimi duyuyorsan, gel devlete teslim ol, devletimiz güçlüdür diye konuştu.

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