Diyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü durakta bekleyen başka otobüse çarptı: 20 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde freni patlayan halk otobüsünün durakta beleyen başka halk otobüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 20 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre, aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.
Sürücü Gülmez, araç freni patlamasıyla durağa gireceğini ve önünde duran otobüse çarptığını söyledi.
Yolculardan Sabahat Baybur, birden arabanın arkadan çarpıp durduğunu söyledi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
