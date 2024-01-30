Diyarbakır'da, fuhuş çetesine 'balans' operasyonunda 9 tutuklama | Video
DİYARBAKIR'da, polisin plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adlı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik 'Balans' operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın, 9 şüpheli tutuklandı.
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