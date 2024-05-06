Diyarbakır’da gözaltına alınan 438 şüpheliden 133’ü tutuklandı | Video 06.05.2024 | 13:41 Diyarbakır’da nisan ayında asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 438 şüpheliden 133’ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimlerince kent genelinde, nisan ayında 438 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 133'ü tutuklandı. Öte yandan, aranması olan 196 şüphelisi ise çalışmalar kapsamında yakalandı.Çalışmalarda, 1 uzun namlulu AK-47 tüfek, 117 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 33 kurusıkı ve 819 fişek ele geçirildi.