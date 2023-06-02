Diyarbakır'da hafif ticari araç yol kenarına savruldu: 1 yaralı | Video 02.06.2023 | 09:30 Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün Bismil ilçesi Korukçu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıktı. Meydana gelen kazada ara. sürücüsü Mert Y., araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin titizlikle çalışması sonucunda otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.