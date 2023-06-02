Diyarbakır'da hafif ticari araç yol kenarına savruldu: 1 yaralı | Video
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin titizlikle çalışması sonucunda otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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