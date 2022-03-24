Diyarbakır'da hırsızları suçüstü yakalayan kuyumcu, bekçilere teslim etti | Video
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DİYARBAKIR'da, müşteri gibi davrandıkları kuyumcu dükkanında el çabukluğuyla aldıkları alyansı telefonun batarya kısmına koyan, altın künye de alan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlığı fark edip, komşusunun yardımıyla şüphelilerin kaçmasına izin vermeyen kuyumcu, devriye gezen mahalle bekçilerine teslim etti. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
'DETAYLARI KAMERAYI İZLEYİNCE FARK ETTİK'
İş yeri sahibi Seyithan Çetin, kadın müşterinin içeride künyeye baktığını ve bu sırada şüphelilerin içeri girdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Onlar da alyans bakacaklarını söylediler. Ben de o müşteriyle ilgilenirken bakmaları için alyans tablasını önlerine bıraktım. Kadın müşteri gittikten sonra künyeleri toplarken masada bir künye daha kalmıştı. Kalan künyeyi de o şahsın elinde gördüm. Çalmaya yeltendiğini fark ettim, elinden aldım. O da sanki bakıyormuş gibi yaptı, bozuntuya vermedi. Ben de ses etmeden aldım yerine koydum. Alyanslara döndüğümde eksik olduğunu gördüm. Israrla 'Bak burada bir alyans eksik, onu yerine bırakın' dedim. Kamera açacağımı falan söyleyince paniklediler. Arkadaşımın gelmesiyle daha bir paniklediler. Biz kamerayı izledikten sonra detayları fark ettik. Cebinden bir tuşlu telefonu yere atıyor. Onun bataryasının içine saklayıp kapağı kapatıyor. Yani biz onu kamera olmazsa arasak bile aklımıza gelmeyecekti. Kamerayı açacağımızı söyleyince yüzüğü yere atıyor. Sonra emniyet güçleri geldi. Devriye gezen bekçi arkadaşlar vardı. Onlar geldi müdahale ettiler. Süreci takip edeceğiz. Bekçilere de çok teşekkür ederim. Burada devriye geziyorlar, eksik olmasınlar, olaya müdahale ettiler."