Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine "Yörünge" operasyonu | Video
Diyarbakır'da ev ve iş yerlerine girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 12 şüpheli, 'Yörünge' adlı operasyon ile yakalandı.
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