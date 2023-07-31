Diyarbakır'da iki esnaf arasında silahlı park kavgası: 2 yaralı | Video
Diyarbakır’da iki esnaf arasında park sorunu nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya döndü. Kavgada baba ve oğlu yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
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