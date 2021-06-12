Video Yaşam Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı | Video

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı | Video

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışma: 4 yaralı | Video
12.06.2021 | 22:33

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere, 4 kişi yaralandı.

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Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Yeniköy Mahallesi Sosyal Konutları önünde meydana geldi. Sosyal Konutlar önünde karşılaşan iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, iki grup üyeleri birbirine silah çekerek ateş etmeye başladı. Çevrede panik ve korkuya yol açan çatışmada, iki gruptan G.S., O.S., M.O. ve E.Ö. yaralandı.

Çatışmanın ardından, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ö. isimli yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, çatışmada yara almadan kurtulup kaçan şüphelilerin yakalanması için, çalışma başlatıldı.

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