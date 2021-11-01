Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavga anbean görüntülendi

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Diyarbakır'da kadınların da aralarında bulunduğu iki grup kavga etti.
Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaşar Kemal Caddesi'nde karşılaşan iki grup, henüz nedeni belirlenemeyen sebeple kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu. Esnaf ile çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Gruptakiler ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olay anı saniye saniye görüntülendi.